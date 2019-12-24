بلدية خان يونس تتلف طن أغذية فاسدة وتشرف على ذبح 297 رأس ماشية

غزة- الرأي

أتلفت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة طن واحد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وذلك خلال الجولات التفتيشية على المحلات التجارية بالمدينة خلال شهر نوفمبر الماضي.

بدوره، أوضح مسئول قسم الصحة بالبلدية أ. سعيد الأسطل أن الأغذية المتلفة اشتملت على المكونات الغذائية المختلفة بكافة أنواعها، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر ضبط بحق أحد المواطنين من المخالفين للأنظمة الصحية المعمول بها وتحويل ملفه للجهات القضائية لاستكمال الإجراءات المتبعة.

وبين الأسطل أن المسلخ البلدي قد أشرف طبياً على ذبح (297) رأس ماشية صغيرة وكبيرة شملت (281) عجل و(15) من الضأن، واتلاف (2) رأس ماشية بشكل كلي، بالإضافة إلى إتلاف (39) كجم كبدة و(48) كجم رئة و(10) كجم قلب، و(9) كجم كلية و(7) كجم طحال، و(60) كجم أمعاء.

وأشار الأسطل إلى أن مفتشي قسم الصحة العامة قاموا بالكشف على (5) حرف جديدة وتم منحها ترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى متابعة (16) شكوى من الجمهور والتعامل معها وفق النظام، بالإضافة إلى تحرير (17) إخطاراً و(8) مخالفات لغير الملتزمين بالشروط الصحية.

ونوه الأسطل إلى أنه تم استخدام (75) لتراً من الزيوت البترولية لمكافحة حشرة البعوض في أماكن توالدها، بالإضافة لإستخدام سموم مختلفة لمكافحة انتشار القوارض .