تربية الوسطى تنظم دورة حول" الكشف المبكر ودراسة الحالة "

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى دورة "الكشف المبكر ودراسة الحالة" للمرشدين التربويين بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ونائب مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة بالوزارة خالد فضة ورئيس قسم الإرشاد خليل عسقول ويدرب خلال الدورة مشرف الإرشاد بمديرية غرب غزة محمد أبو رحمة، بمشاركة مجموعة من المرشدين التربويين، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

بدوره، رحب الحاج بالحضور والمشاركين مؤكداً على أهمية هذه الدورة التدريبية والتي تهدف الى تطوير قدرات المرشدين في هذا المجال الهام والمتعلق بصلب عملهم الارشادي في الميدان التربوي، والكشف المبكر عن الحالات التي تحتاج الى اهتمام ومتابعة ودراستها والوقوف على أفضل الطرق للمساعدة، وشكر الحاج مدرب الدورة مشرف الارشاد بمديرية غرب غزة محمد أبو رحمة على جهوده في انجاح هذه الدورة.

من جانبه شكر نائب مدير عام الإرشاد مديرية الوسطى وقسم الإرشاد على تنفيذ هذه الدورة الهامة والتي تهدف للكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية ودراسة الحالة لدى الطلبة والعمل على حلها ومتابعتها، وتحدث فضة عن أهمية هذا النوع من الدورات والتدريبات والتي من شأنها الارتقاء بالمرشدين مهنياً وتبادل الخبرات والمعارف فيما بينهم.