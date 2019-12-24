بلدية خان يونس تجمع وترحل 3865 طن نفايات و1400كوب ردميات

غزة- الرأي

قامت طواقم "صناع الجمال" بدائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بجمع وترحيل (3,864.99) طن نفايات من الشوارع العامة والأحياء والأسواق ومراكز التسوق المختلفة، فيما تمكنت من نقل وترحيل (1,400) كوب ردميات تم جمعها عبر آليات البلدية المختلفة وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

وذكر مسئول قسم صناع الجمال بالبلدية أ. محمـد الأغا، أهمية المحافظة على مستوى متقدم من الجوانب الصحية والبيئية للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث يقوم صناع الجمال بأعمالهم على الوجه الأكمل من خلال خطة النظافة المعمول بها التي تستهدف كافة الأحياء والمناطق والأسواق ضمن ورديات عمل صباحية ومسائية.

وأوضح الأغا أن عملية جمع النفايات وترحيلها تتم من خلال آليات البلدية المختلفة والمجلس المشترك وإحدى شركات المقاولات المحلية المتعاقد معها، حيث تقوم الطواقم المختصة بجمعها ضمن خطة الجمع الأولى والمتبعة وترحيلها بشكل مستمر من خلال الآليات الضاغطة أو عبر آليات المجلس المشترك في بعض الأحياء خارج مركز المدينة.

وأشار الأغا إلى أن طواقم النظافة العاملة في الميدان تبذل جهوداً على مدار الساعة ضمن خطة النظافة وتحاول التخلص من النفايات المنزلية ومخلفات المحال التجارية والأسواق، بالإضافة إلى كنس الشوارع وتنظيفها من الأوراق المتطايرة، إلى جانب التركيز على تنظيف النفايات حول محيط الحاويات المنتشرة في أحياء وأطراف المدينة.

وبين أن الفريق الميداني الخاص بقسم النظافة قام بمتابعة (11) شكوى وعمل اللازم بشأنها وحلها ميدانياً، إلى جانب تحرير (8) مخالفات وتوزيع (17) إخطاراً للمواطنين المتسببين بالمكاره الصحية والبيئية، لافتاً إلى أن وحدة الآليات الثقيلة تمكنت من جمع (1,400) كوب ردميات من الشوارع المختلفة بواقع (211) نقلة استغرقت (211) ساعة تشغيل.