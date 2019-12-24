مدير تعليم الشمال يتفقد سير الامتحانات في عدد من المدارس

غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، صباح اليوم سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي وذلك استمراراً لجولاته الميدانية للاطلاع عن قرب على سير العملية التعليمية، والاطمئنان على أحوال الطلبة والمعلمين، .

وشملت الجولة مدارس الشيماء الأساسية للبنات، وجبل المكبّر الثانوية للبنين، وأم الفحم الثانوية للبنات، وكان في استقباله مدراء المدارس على التوالي أ. نهى غانم، و أ. سائد السلطان، و أ. سماهر أبو العينين.

وأعرب أ. العرابيد عن ارتياحه من سير الامتحانات، مشيداً بأداء مدراء المدارس والمعلمين لضبط العملية التعليمية.

ووجه أ. العرابيد جملة من النصائح والتوجيهات للطلبة عموما وطلبة الثانوية العامة على وجه الخصوص، حثّهم فيها لبذل مزيد من الجد والاجتهاد حتى يتمكنوا من تحصيل الدرجات التي يطمحون بها والتي تمكّنهم من الالتحاق بالتخصصات التي يرغبون بها لتلبية تطلعاتهم وآمالهم.

كما تفقد .أ العرابيد مراكز التصحيح في المدارس، متمنيا التوفيق والنجاح للطلبة كافة.

وعلى هامش الزيارة، تفقد أ. العرابيد، "حديقة الأمل" التي تم إنشاؤها بمدرسة الشيماء الأساسية للبنات، من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي.

كما استمع أ. العرابيد من المعلمة أ. عبير الحناوي، مشرفة الحديقة وهي عبارة عن "صف للأنشطة في الهواء الطلق" لشرح مفصل عن هذه الحديقة ودورها في تعزيز العملية التعليمية من خلال كسر الروتين، وتعزيز استراتيجية التعلم النشط، والتعليم الممتع.

وكان مدير التعليم، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، قد تفقدا السبت، سير الامتحانات في مدارس: برير الأساسية "أ" للبنين، وحليمة السعدية الأساسية للبنات، وعمواس الأساسية "أ" للبنات ، حيث كان في استقبالهما مدراء المدارس على التوالي: أ. معين البزم، و أ. فاتن أبو الكاس، و أ. وفاء مسلّم.

بدورهم ثمّن مدراء المدارس تلك الزيارة، وقالوا إنها تعكس مدى حرص مدير التعليم على تفقد الميدان والوقوف عند احتياجاته، مؤكدين على أهميتها في تعزيز الطلبة والمعلمين على السواء.