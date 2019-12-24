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أخبار » الأخبار الحكومية

اللواء أبو وطفة يتفقد إدارة شرطة التدخل وحفظ النظام

24 كانون أول / ديسمبر 2019 11:26

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غزة- الرأي

نظَّم مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة زيارة تفقدية لإدارة التدخل وحفظ النظام في الشرطة الفلسطينية، حيث كان فى استقبالهم العقيد اسماعيل أبوراشد مدير إدارة شرطة التدخل وحفظ النظام، وعدد آخر من ضباط الإدارة.

بدوره، أشاد اللواء أبو وطفة، بجهود مدراء أفرع المحافظات في شرطة التدخل وحفظ النظام،  في خدمة المواطنين وحماية الجبهة الداخلية وإسناد أجهزة وزارة الداخلية الأخرى.

وأشار إلى أن إدارة التدخل وحفظ النظام من الإدارات المهمة في وزارة الداخلية، ويقع على عاتقها مسئوليات كبيرة، تدفعهم دوماً لتطوير أنفسهم علي مختلف الأصعدة، ليكونوا على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام الموكلة إليهم وانجاز أهداف المؤسسة التي ينتمون إليها.

وشدد أبو وطفة على أن قلة الإمكانيات والموارد والكادر البشري لن تمنع وزارة الداخلية من القيام بمهامها وواجبها في توفير الأمن وبسط النظام والقانون وخدمة المواطنين.

من جانبه، استعرض مدير إدارة التدخل وحفظ النظام العقيد أبوراشد أهم المهام التي تقوم بها إدارة التدخل وحفظ النظام في جهاز الشرطة ودورها الأساسي في تأمين الجبهة الداخلية وبسط النظام والقانون.

وثمن أبو راشد زيارة مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي، لافتاً إلى أهمية تلك الزيارات في إطلاع قيادة الوزارة عن كثب على طبيعة مهام الأجهزة والإدارات وعملها.

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