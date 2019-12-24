بلدية بيت لاهيا تستقبل مجلس أولياء أمور طلبة مدارس المدينة

غزة- الرأي

إلتقى رئس بلدية بيت لاهيا أ. عزالدين الدحنون ظهر اليوم مجلس أولياء أمور (طلبة مدارس) منطقة - شرق بيت لاهيا (مدرسة أبو تمام الأساسية – مدرسة أبو تمام المشترك - مدرسة بيت لاهيا للبنين )، وذلك لمناقشة رعاية البلدية لحفل تكريم أوائل الطلبة للفصل الدراسي الأول لعام( 2019- 2020)

بدوره، رحب أبو العبد بهذه الزيارة، شاكراجهد المجلس للارتقاء بهذا الجيل، مبدياً استعداده لأي عمل من شأنه الرقي بالعملية التربوية والتعليمية على حد سواء

كما قدم شكره لرئيس البلدية على هذا الاستقبال والاهتمام الجيدين، الذي إن دل فإنما يدل على مدى اهتمام البلدية بالعلم وطلابه النجباء.