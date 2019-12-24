وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام التعليم الشرعي يتفقد سير اختبارات نهاية الفصل الأول بالمدرسة الشرعية وكالة الرأي الفلسطينية الادارة العامة للزكاة تنفذ مشروع كسوة الشتاء على نحو 7000 طفل وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي بالشمال يستعرض مشاركاته في "الحملات الوطنية" للعام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال يطلق حملة بعنوان "رسولي قدوتي" وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الشيخ رضوان التابعة للأوقاف توزع مساعدات على (200) أسرة فقيرة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بيت لاهيا تستقبل مجلس أولياء أمور طلبة مدارس المدينة وكالة الرأي الفلسطينية اللواء أبو وطفة يتفقد إدارة شرطة التدخل وحفظ النظام وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم الشمال يتفقد سير الامتحانات في عدد من المدارس وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تعقد ورشة تدريبية في "الاعتماد والجودة المدرسي"
أخبار » الأخبار الحكومية

زكاة الشيخ رضوان التابعة للأوقاف توزع مساعدات على (200) أسرة فقيرة

24 كانون أول / ديسمبر 2019 11:47

1
1

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة الشيخ رضوان التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف مجموعة من المساعدات على الأسر الفقيرة والمحتاجة، عبارة عن سلة خضار متعددة الأصناف والمواد تموينية، وذلك ضمن حملتها " الحض علي طعام المسكين.

وأوضحت اللجنة أنها قامت بتوزيع هذه المساعدات على (200) أسرة محتاجة، منوهةً الى أن تسعى دومًا للتخفيف من حدة الفقر لدي المحتاجين والفقراء في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، مثمنه الجهود التي تبذلها الجهات المانحة في التخفيف علي شعبنا المحاصر الشعب الذي عاني الأمرين في ظل هذه الظروف.

وفي نفس السياق وزعت اللجنة وجبات غذائية من خلال تكية غزة هاشم التابعة لها استهدفت 60 أسرة متعففة ، بتبرع كريم من فاعل خير من غزة .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منح دراسية على عدد من الطلبة المحتاجين في الجامعة الإسلامية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟