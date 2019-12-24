زكاة الشيخ رضوان التابعة للأوقاف توزع مساعدات على (200) أسرة فقيرة

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة الشيخ رضوان التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف مجموعة من المساعدات على الأسر الفقيرة والمحتاجة، عبارة عن سلة خضار متعددة الأصناف والمواد تموينية، وذلك ضمن حملتها " الحض علي طعام المسكين.

وأوضحت اللجنة أنها قامت بتوزيع هذه المساعدات على (200) أسرة محتاجة، منوهةً الى أن تسعى دومًا للتخفيف من حدة الفقر لدي المحتاجين والفقراء في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، مثمنه الجهود التي تبذلها الجهات المانحة في التخفيف علي شعبنا المحاصر الشعب الذي عاني الأمرين في ظل هذه الظروف.

وفي نفس السياق وزعت اللجنة وجبات غذائية من خلال تكية غزة هاشم التابعة لها استهدفت 60 أسرة متعففة ، بتبرع كريم من فاعل خير من غزة .