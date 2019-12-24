أوقاف الشمال يطلق حملة بعنوان "رسولي قدوتي"

غزة- الرأي

أطلق قسم الوعظ والإرشاد بمديرية أوقاف الشمال بالتعاون مع مدرسة الرافعي بالمحافظة حملة "رسولي قدوتي"، وذلك للاقتداء بالرسول الكريم والسير علي نهجه واتباع سنته.

وبين رئيس قسم الوعظ والإرشاد بالمديرية الشيخ مطيع السيلاوي أن الحملة تتضمن دروس ولقاءات تعريفية برسولنا الكريم والسنة الشريفة وتوزيع المنشورات والملصقات للطلاب وتوضيح كيفية الاقتداء بالرسول واتباعه.

وقدم السيلاوي شكره وتقديره للإخوة في مدرسة الرافعي والوعاظ علي جهودهم المبذولة من أجل إنجاح الحملة.