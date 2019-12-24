التوجيه السياسي بالشمال يستعرض مشاركاته في "الحملات الوطنية" للعام 2019

غزة- الرأي

نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة شمال غزة، أمس الإثنين، لقاءً مجتمعيًا بعنوان " إنجازات وزارة الداخلية في الحملات الوطنية وحفظ الامن خلال عام 2019م "، وذلك بحضورالنائب في المجلس التشريعي د.يوسف الشرافي ود.محمد الجريسي نائب رئيس التوجيه السياسي والعقيد إسماعيل الأسطل مدير المحافظات في التوجيه السياسي والعقيد معين مديرس مدير توجيه الشمال والعقيد مصطفي الرزاينة مدير شرطة محافظة الشمال

كما حضر اللقاء نبيل العرابيد مدير مديرية تعليم الشمال ورؤساء بلديات الشمال إلى جانب وجهاء ومخاتير شمال غزة، وعدد من مدراء وضباط الأجهزة الأمنية والناشطات من العمل النسائي الشرطي والمدني في الشمال.

بدوره، تحدث د.الشرافي عن دور وزارة الداخلية الفعال في حماية الجبهة الداخلية، مشيرًا الي ما حققته الأجهزة الأمنية من قفزة نوعية في مجال فرض سيادة القانون وخدمة المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على استقرارها.

من جانبه، بيّن الجريسي، نائب رئيس هيئة التوجيه السياسي أهمية دور الهيئة في وزارة الداخلية من خلال عقد انشطة وفعاليات تهدف من خلالها الي التحصين المجتمعي ونشر التوعية والتوجيه لكافة شرائح المجتمع ومؤسساته المدنية والحكومية.

وأشار إلى أن نجاح الحملات الوطنية التي تقوم بها وزارة الداخلية جاء من خلال تظافر الجهود والتعاون المشترك بين وزارة الداخلية وبين القوي المجتمعية والمؤسسات المدنية والحكومية والمخاتير والوجهاء في قطاع غزة.

من جهته، رحب مدير هيئة التوجيه السياسي في الشمال خلال اللقاء بالمشاركين والحضور، مثمناً التعاون المشترك بين فئات المجتمع المختلفة والأجهزة الأمنية في المحافظة وبين هيئة توجيه الشمال من خلال عقد الحملات الوطنية وانجاحها والتي تهدف للحفاظ على الامن والاستقرار المجتمعي.

وتطرق العقيد الرزاينة، خلال كلمة له، الي أهم انجازات الحملات الوطنية التي عقدتها وزارة الداخلية كحملة التحصين المجتمعي من ظاهرة التخابر وحملة محاربة ظاهرة المخدرات "حياة" والتي يسعي من خلالها الاحتلال زعزعة لُحمة الشعب الفلسطيني وزعزعة استقراره الأمني.

وأكد مدير شرطة الشمال على أن نجاح هذه الحملات جاء من خلال تكاتف جهود كافة شرائح المجتمع في انجاح هذه الحملات، وانعكاس أثرها الإيجابي على استقرار الأمن وحفظ النظام بقطاع غزة.

وفي ختام اللقاء،عرضت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في الشمال أهم انجازات وفعاليات وانشطة الهيئة خلال الحملات الوطنية وأنشطتها التي استهدفت كافة شرائح المجتمع ومؤسساته الحكومية والمدنية خلال العام الحالي 2019.