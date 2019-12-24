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الادارة العامة للزكاة تنفذ مشروع كسوة الشتاء على نحو 7000 طفل

24 كانون أول / ديسمبر 2019 11:55

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غزة- الرأي

نفذت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، مشروع كسوة الشتاء، والذي استهدف (7000) طفل من قطاع غزة، بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية.
وأكد مدير عام الزكاة أسامة اسليم أن مشروع كسوة الشتاء يُعد مقدمة لباقة من المشاريع الخيرية التي ستقدمها الإدارة العامة للزكاة خلال فصل الشتاء، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تقديم كافة أشكال المساعدات لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، موضحاً  أن هذه الكسوة تأتي للمساهمة في التخفيف عن هذه الأسر خاصة فيما يتعلق بالمصاريف الحياتية.
وقدم سليم شكره وتقديره لمجموعة عطاء التطوعية على جهودها المباركة في التخفيف عن كاهل أبناء شعبنا الفلسطيني.
هذا وسادت أجواء من الفرح لدى الأسر المستفيدة من المشروع في ظل المعاناة والظروف الصعبة التي تحيط بقطاع غزة.

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