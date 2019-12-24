مدير عام التعليم الشرعي يتفقد سير اختبارات نهاية الفصل الأول بالمدرسة الشرعية

غزة- الرأي

أجرى مدير عام التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف د. شكري الطويل جولة تفقدية لمدرسة الأوقاف الشرعية بنين، لمتابعة سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لعام (2019م-1441هـ)، رافقه خلال الجولة د. أحمد مشتهى النائب الفني والاكاديمي بكلية الدعوة والشيخ ابراهيم درويش مدير التعليم الشرعي.

واطلع الطويل والوفد المرافق له على الترتيبات التي اتخذتها إدارة المدرسة لتهيئة أفضل الظروف لضمان سير الامتحانات، مبدياً ارتياحه للإجراءات التي تعكس مدى الاهتمام بتأمين الأجواء المناسبة للطلبة لتأدية امتحاناتهم بشكل جيد.

واستمع د. الطويل خلال الجولة إلى آراء حول الامتحانات، داعياً إياهم إلى ضرورة الجد والاجتهاد في الدراسة من أجل رفع مستواهم العلمي والحصول على الدرجات العليا تشريفاً لدينهم ووطنهم، وتحقيق ما يطمحون إليه.