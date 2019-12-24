طاقم قسم المناظير في م.الرنتيسي ينهي معاناة طفلة استمرت لعامين

غزة- الرأي

تمكن قسم الصدرية و مناظير الجهاز التنفسي بمستشفى الدكتور عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال من انهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات وقد تم تحويلها من م.النصر للأطفال قسم٢ على أثر سعال مزمن مصحوب بإلتهابات رئوية متكررة وحادة استمرت قرابة العامين بعد استنشاق جسم غريب.

وقد أجريت عملية المنظار الرئوي للطفلة وتم إخراج جسمين غريبين من القصبة الهوائية اليسرى واليمنى بنجاح.

بدورها ، اعربت ادارة المستشفى عن شكرها للطواقم الطبية العاملة في قسم المناظير و لقسم ٢ في مستشفى النصر للأطفال لتحويل الحالة ، اضافة الى كلاً من د.عبد الله حسب الله د.محمد حجو حكيم أشرف ابو أمونة د.رائد حسان .

ويجرى قسم المناظير شهريا 60 عملية تقريبا تشمل نوعين ،المنظار العلوي للجهاز التنفسي وللسفلي منظار الجهاز الهضمي،فيما يصل عددها الى 700 عملية سنويا.