وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام التعليم الشرعي يتفقد سير اختبارات نهاية الفصل الأول بالمدرسة الشرعية وكالة الرأي الفلسطينية الادارة العامة للزكاة تنفذ مشروع كسوة الشتاء على نحو 7000 طفل وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي بالشمال يستعرض مشاركاته في "الحملات الوطنية" للعام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال يطلق حملة بعنوان "رسولي قدوتي" وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الشيخ رضوان التابعة للأوقاف توزع مساعدات على (200) أسرة فقيرة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بيت لاهيا تستقبل مجلس أولياء أمور طلبة مدارس المدينة وكالة الرأي الفلسطينية اللواء أبو وطفة يتفقد إدارة شرطة التدخل وحفظ النظام وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم الشمال يتفقد سير الامتحانات في عدد من المدارس وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تعقد ورشة تدريبية في "الاعتماد والجودة المدرسي"
أخبار » الأخبار الحكومية

طاقم قسم المناظير في م.الرنتيسي ينهي معاناة طفلة استمرت لعامين

24 كانون أول / ديسمبر 2019 12:10

1
1

غزة- الرأي

تمكن قسم الصدرية و مناظير الجهاز التنفسي بمستشفى الدكتور عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال من انهاء معاناة  طفلة تبلغ من العمر  سبع سنوات وقد تم تحويلها من م.النصر للأطفال قسم٢ على أثر سعال مزمن مصحوب بإلتهابات رئوية متكررة وحادة استمرت قرابة العامين بعد استنشاق جسم غريب.

وقد أجريت عملية المنظار الرئوي للطفلة وتم إخراج جسمين غريبين من القصبة الهوائية اليسرى واليمنى بنجاح.

بدورها ، اعربت ادارة المستشفى عن شكرها للطواقم الطبية  العاملة في قسم المناظير و لقسم ٢ في مستشفى النصر للأطفال لتحويل الحالة ، اضافة الى كلاً من د.عبد الله حسب الله د.محمد حجو حكيم أشرف ابو أمونة د.رائد حسان .

ويجرى قسم المناظير شهريا 60 عملية تقريبا تشمل نوعين ،المنظار العلوي للجهاز التنفسي وللسفلي منظار الجهاز الهضمي،فيما يصل عددها الى 700 عملية سنويا.

1 2
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منح دراسية على عدد من الطلبة المحتاجين في الجامعة الإسلامية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟