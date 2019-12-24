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نظمتها سلطة جودة البيئة

ورشة عمل توصي بتكثيف الجهود لتحقيق اصطياف آمن في 2020

24 كانون أول / ديسمبر 2019 12:33

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

غزة - الرأي

أوصى مشاركون بورشة عمل نظمتها سلطة جودة البيئة بضرورة تضافر وتكثيف الجهود من قبل كل الجهات ذات العلاقة للوصول لموسم اصطياف آمن في 2020 ومتابعة تنفيذ التوصيات من قبل سلطة البيئة ووزارة الحكم المحلي.

وحضر الورشة التي كانت بعنوان "نحو موسم اصطياف آمن وبدون تلوث في 2020" ممثلين عن جميع البلديات الشاطئية، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية (الشرطة البحرية) وسلطة المياه الفلسطينية، ومصلحة مياه بلديات الساحل.

وهدفت الورشة الى تحديد ما تبقى من مصادر للتلوث بمياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة على شاطئ محافظات غزة وتعزيز جهود معالجة هذه المصادر المتبقية.

وافتتح الورشة رئيس سلطة جودة البيئة ياسر الشنطي، حيث أشاد بالتحسن الذي طرأ على مستوى تلوث مياه الشاطئ نهاية موسم الاصطياف الماضي 2019 نتيجة للجهود الحكومية التي أدت لربط محطات معالجة ومضخات مياه الصرف الصحي بخطوط كهرباء مستمرة.

 وشكر الشنطي جهود مصلحة مياه بلديات الساحل وسلطة المياه الفلسطينية التي ستؤدي الى تحسن نوعي في جودة معالجة مياه الصرف الصحي في كافة محافظات غزة مع تشغيل محطات المعالجة الجديدة في كل من شمال غزة والمنطقة الوسطى وخانيونس قبل موسم اصطياف 2020.

بدوره، استعرض عطية البرش نتائج المسح البيئي الدوري لمستوى نظافة الشاطئ ونقاط تصريف المياه العادمة على الشاطئ الذي أجرته سلطة البيئة في ديسمبر الجاري، وبينت نتائج المسح حدوث تحسن لجهة تناقص عدد نقاط تصريف المياه العادمة الفرعية على الشاطئ مع تحسن في مستوى النظافة لدى بعض البلديات وتدهور لدى البعض الآخر.

من جهته، طالب الوكيل المساعد المكلف بوزارة الحكم المحلي زهدي الغريز كافة البلديات بضرورة إنهاء مشكلة تلوث الشاطئ بالنفايات الصلبة.

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