"الزراعة "تستلم مشروع الطاقة الشمسية لتشغيل 8 ابار زراعية

غزة- الرأي

استلمت وزارة الزراعة من خلال دائرة المشاريع والادارة العامة للتربة والري ومدريات الزراعة الخمسة في القطاع وبالتعاون مع سلطة الطاقة ومؤسسة التعاون 8 أبار زراعية تم تشغيلها بنظام "لطاقة الشمسية" في محافظات غزة كافة وذلك ضمن مشروع تشغيل أبار زراعية بنظام الطاقة الشمسية الذي تنفذه مؤسسة التعاون ويأتي تنفيذ هذا المشروع في اطار الدعم الذي تقدمه مؤسسة التعاون بالتنسيق مع وزارة الزراعة .

وأكدت الوزارة أن المشروع جاء بهدف مساعدة المزارعين في التغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ، ومن أجل دعم المزارعين والتخفيف من معاناتهم، اعتمادا على الجهد الحثيث الذي تقدمه الوزارة في توجيه المؤسسات والمنظمات العاملة في القطاع الزراعي و ضرورة تنفيذ افكار المشاريع النابعة من الحاجة الحقيقية للمجتمع الزراعي

وبينت الوزارة أن مشروع اختيار الأبار التي تم اختيارها خضع لمجموعة من المعايير حيث تم استهداف الأبار الزراعية التي تعمل بالكهرباء، وتغطي مساحات كبيرة مزروعة بالخضار.

ولاقى هذا المشروع استحسان المزارعين وقد عبروا عن جزيل امتنناهم وشكرهم لوزارة الزراعة ولمؤسسة التعاون على تنفيذ هذا المشروع أميلن ان يكون هناك استمراية لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية بحيث تغطي جميع الأبار الزراعية في محافظات غزة.