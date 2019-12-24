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"الشباب والرياضة" تختتم بطولتي كرة القدم والطائرة في خان يونس

24 كانون أول / ديسمبر 2019 12:46

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غزة- الرأي

اختتمت وزارة الشباب والرياضة – مديرية خان يونس بطولتي كرة القدم وكرة الطائرة لفرق الساحات الشعبية بمحافظة خان يونس، والتي جرت بالتعاون مع مركز شباب الأمة على مدار أسبوعين على صالة أبو يوسف النجار بمدينة خان يونس.
وقام د.حسن موسى مدير مديرية الشباب والرياضة بخان يونس ووجدي عزام رئيس مركز شباب الأمة بتتويج بطل الساحات الشعبية في خماسيات كرة القدم فريق الدامور عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق شباب بني سهيلا (2/صفر).
كما جرى تتويج بطل كرة الطائرة فريق الحبيب محمد بعد فوزه في النهائي على فريق الصبرة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.
ويأتي هذا النشاط الرياضي ضمن فعاليات الوزارة ومديرية خان يونس لتفعيل النشاط الرياضي بالتعاون مع المراكز والمؤسسات الشبابية والرياضية في المحافظة.

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