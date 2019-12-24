مستشفى الهلال الإماراتي تقوم بزيارة بلدية رفح

غزة- الرأي

قامت إدارة مستشفى الهلال الإماراتي صباح اليوم ممثلة بمدير المستشفى د.وليد ماضي والمدير الإداري والمالي أ.سامي أبو هويشل ورئيس العلاقات العامة أ.مدحت الشمالي وعدد من رؤساء الأقسام، بزيارة بلدية رفح لتقديم التهنئة لرئيس البلدية د.أنور الشاعر بتوليه منصب رئاسة بلدية محافظة رفح .

حيث هنأ مدير المستشفى د.وليد ماضي رئيس البلدية الجديد د.الشاعر على توليه المنصب الجديد ومتمنيا له التوفيق والسداد في خدمة أبناء شعبنا وان يكون خير خلف لخير سلف، مثمنا دور بلدية رفح في خدمة المواطنين مؤكدا على اهمية الدور التنسيقي والتشبيك سوياً ما بين المستشفى وبلدية رفح لتقديم المساعدة والخدمة اللائقة للمواطنين .

بدوره، رحب د.أنور الشاعر بوفد مستشفى الهلال الإماراتي على زيارتهم الطيبة معرباً عن سعادته البالغة بهذه الزيارة المميزة والتي تأتي في إطار التعاون والتواصل المشترك لخدمة المواطنين في محافظة رفح مثمناً دور المستشفى بخدمة المرضى ومراعاة كافة ظروفهم مؤكدا ان بلدية رفح ستكون الجهة المساندة جنبا الى جنب مستشفى الهلال الإماراتي لتقديم ما تستطيع من تسهيلات والتي تصبح في مصلحة المواطنين .

وفي نهاية الزيارة قمت ادارة المستشفى بتسليم د.أنور الشاعر درع التهنئة بمناسبة توليه مهام رئيس بلدية محافظة رفح .