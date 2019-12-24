الإدارة العامة للطرق والمشاريع تجتمع لدراسة نقل موقف كراج الأزهر

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للطرق والمشاريع في وزارة النقل والمواصلات اجتماعاً للجنة المكلفة بدراسة ونقل موقف كراج الأزهر " الكتيبة " بحضور ممثلين عن وزارة الحكم المحلي ووزارة الإشغال العامة والإسكان ونقابة المهندسين وسلطة الأراضي وممثلين عن سائقي الباصات وذلك بهدف مناقشة آليات نقل الموقف إلى مجمع الوزارات سابقاً.

بدوره،رحب م. محمد سرور نائب مدير عام الإدارة بالحضور مؤكداً على أهمية العمل المتكامل بين مؤسسات الحكومة والمؤسسات الأهلية في خدمة المواطنين.

من جانبه ،أفاد م. أحمد بارود بأن آلية نقل الكراج الحالي يتطلب إعداد خطة مرورية متكاملة تتضمن تحديد مسار باصات نقل الطلاب الجامعات من محافظات الوسطى والجنوب من شارعي صلاح الدين والرشيد إلى الموقف الجديد وكذلك من محافظة الشمال من خلال شارع الجلاء والنصر.

وتابع بالقول أن الهدف من الخطة المرورية التخفيف من الأزمة المرورية على المفترقات الرئيسية.

الجدير بالذكر أن هذه اللجنة شكلت بناءً على قرار وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ.