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أطباء مستشفى النصر للأطفال يناقشون حالة مرضية تعاني تشنج بالرقبة

24 كانون أول / ديسمبر 2019 01:20

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غزة- الرأي

ناقشت الدكتورة دعاء السحار  والملتحقة ببرنامج البورد لطب الأسرة وبإشراف الدكتورة سوسن شراب رئيس قسم أطفال (3) حالة مرضية لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات كان يعاني من تشنج في الرقبة وصعوبة بحركته وذلك بعد تعرضه لإلتهاب الحلق قبل ظهور ذلك بــ 3 أسابيع.

وأوضحت أنه  وبالفحص الطبي تبين وجود احمرار في العينين وتضخم بسيط في القلب مما استدعى اجراء صورة تلفزيون للقلب ، وتبين وجود توسع في الشرايين التاجية وتم تشخيصه بأعراض غير مكتملة لمرض كوازاكي ، حيث تلقى المريض العلاج اللازم .

وكانت المحاضرة بحضور د. مصطفى الكحلوت مدير المستشفى والدكتور ماجد عوض الله استشاري طب الأطفال وأعضاء اللجنة العلمية ورؤساء الأقسام وأطباء الامتياز والبورد .

وتأتى هذه المحاضرة  ضمن نشاطات اللجنة العملية و العلمية لبرنامج البورد الفلسطيني لطب الأطفال .

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