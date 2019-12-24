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"مجمع الشفاء الطبي" إجراءات إدارية لضبط وتسهيل حركة الزائرين مطلع العام

24 كانون أول / ديسمبر 2019 01:28

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غزة- الرأي

أوضح أ. رامي مهنا المدير الإداري والمالي لمجمع الشفاء الطبي، أنه وبالتزامن مع مطلع العام الجديد 2020 سيتم البدء بتطبيق عدة إجراءات إدارية جديدة لضبط  وتسهيل حركة المرضي ومرافقيهم  والزائرين لأقسام المجمع المختلفة ، وذلك بهدف تقديم خدمة صحية أمنة للمرضى وتنظيم العمل الصحي والإداري داخل المجمع  وتخفيف أزمة الاكتظاظ والازدحام .

وأكد على أن الإجراءات ستلزم كل مريض بمرافق واحد فقط داخل قسم الطواري والأقسام الداخلية ، وعلية سيتم الالتزام بمواعيد الزيارة ،كما وسيتم العمل بنظام التفويج في العيادات الخارجية.

وقال :" أنه ومن خلال هذا النظام سيتم استقبال المرضي حسب ساعة الحجز وعليه لن يكون هناك داعٍ لحضور المرضى  للعيادة قبل الموعد ،  إضافة إلي منع دخول السيارات ماعدا الإسعاف والعاملين داخل أسوار المجمع.

وعزا سبب ذلك، الى الأعداد الهائلة من الزائرين والمرافقين،  والذي يتسبب بإعاقة عمل الطواقم الطبية التي تتعامل بشكل يومي مع المرضى .

وناشد مهنا المواطنين بضرورة الاستجابة لموظفي الأمن داخل أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية  والالتزام بالتعليمات التي من شأنها تحقيق الرضى بين المرضى والعاملين  .

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