الإدارة العامة للطرق والمشاريع تعقد اجتماعاً للجنة إنارة المفترقات المرورية

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للطرق والمشاريع في وزارة النقل والمواصلات اجتماعا للجنة إنارة المفترقات المرورية الخطيرة بحضور ممثلين عن وزارة الإشغال العامة والإسكان و وزارة الحكم المحلي و بلدية غزة وشركة توزيع الكهرباء وذلك لمناقشة آلية تنفيذ المشروع في محافظتي الوسطى والجنوب.

بدوره،أكد م. أحمد بارود بأن اللجنة الفنية المشكلة من اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات قد انتهت من إعداد مشروع توفير إنارة المفترقات الخطيرة في نفوذ بلدية غزة " مفترق الحرية نتساريم ، الغفري ، ضبيط ، السرايا " والتي سوف يتم طرحها للعطاء في الأيام القادمة بتمويل من المبادرات الحكومية للمحافظات الجنوبية.

وتابع بالقول أن اللجنة قامت بزيارات ميدانية لستة عشر مفترقاً في محافظتي الوسطى والجنوب واختيار أكثرها خطورةً والبدء بعمل التصاميم اللازمة لطرح توفير إنارة دائمة لهذه المفترقات وذلك كمرحلة ثانية للمشروع .

الجديد بالذكر أنه من المقرر أن تكون المرحلة الثالثة من المشروع في محافظة الشمال.