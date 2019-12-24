تنمية القوى البشرية بالصحة تعقد يوم تدريبي في مهارات دعم الحياة BLS

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية يوما تدريبياً في مهارات دعم الحياة الأساسية BLS بدعم من مؤسسة نورواك النرويجية والذي استهدف فئة أطباء امتياز الأسنان بدوره، افتتح اليوم التدريبي أ.محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة مؤكدا على ان هذه الدورة من البرامج التدريبية الاساسية والتي أصبحت شرطاً أساسيا والزاميا لجميع الفئات العاملة في أقسام الطوارئ وايضا ضمن برنامج امتياز الطب البشري ،ويهدف التدريب إلى تطوير برنامج الطوارئ وتفعيل العمل ضمن منظومة صحية واحدة لضمان ضبط العمل ضمن الخطة التدريبية التي وضعتها الوزارة.

ويدرب في اليوم التدريبي كل من أ. محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة، أ.محمد عبد السلام بواقع 6 ساعات تدريبية وتأتي ضمن سلسلة دورات لتعزيز مهارات الأطباء والتمريض في التعامل مع الحالات الطارئة التي تحتاج تدخلاً عاجلاً لإنقاذ الحياة في حالات توقف القلب.

هذا ويتم التدريب وفق معايير عالمية على مستوى المعارف والمستجدات في التدخلات الطارئة وكذلك على مستوى المهارات المنقولة للمتدربين، ومن الجدير بالذكر أنه تم جدولة أطباء الامتياز للحصول على ذات الدورة خلال الأسابيع القادمة في سبيل تعميم المعرفة ونشر المهارات الخاصة بمحتوى الدورة.