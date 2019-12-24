وكالة الرأي الفلسطينية "مهجة القدس": 2019 العام الأصعب على الحركة الأسيرة وكالة الرأي الفلسطينية مدير دائرة الشكاوي بالصحة يشيد بجهود الطواقم العاملة بالشفاء الطبي وكالة الرأي الفلسطينية تنمية القوى البشرية بالصحة تعقد يوم تدريبي في مهارات دعم الحياة BLS وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للطرق والمشاريع تعقد اجتماعاً للجنة إنارة المفترقات المرورية وكالة الرأي الفلسطينية "مجمع الشفاء الطبي" إجراءات إدارية لضبط وتسهيل حركة الزائرين مطلع العام وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنظم ورشة عمل حول صناعة"الصابون البلدي بطريقة صحية" وكالة الرأي الفلسطينية أطباء مستشفى النصر للأطفال يناقشون حالة مرضية تعاني تشنج بالرقبة وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للطرق والمشاريع تجتمع لدراسة نقل موقف كراج الأزهر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلًا و3 محال تجارية في العيساوية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الرنتيسى يواصل حملة تطعيم طواقمه ضد مرض الحصبة
أخبار » الأخبار الحكومية

تنمية القوى البشرية بالصحة تعقد يوم تدريبي في مهارات دعم الحياة BLS

24 كانون أول / ديسمبر 2019 01:35

1
1

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية يوما تدريبياً في مهارات دعم الحياة الأساسية BLS بدعم من مؤسسة نورواك النرويجية والذي استهدف فئة  أطباء امتياز الأسنان بدوره، افتتح اليوم التدريبي أ.محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة  مؤكدا على ان هذه الدورة من البرامج التدريبية الاساسية والتي أصبحت شرطاً أساسيا والزاميا لجميع الفئات العاملة في أقسام الطوارئ وايضا ضمن برنامج امتياز الطب البشري ،ويهدف التدريب إلى تطوير برنامج الطوارئ وتفعيل العمل ضمن منظومة صحية واحدة لضمان ضبط العمل ضمن الخطة التدريبية التي وضعتها الوزارة.

ويدرب في اليوم التدريبي كل من أ. محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة، أ.محمد عبد السلام  بواقع 6 ساعات تدريبية وتأتي ضمن سلسلة دورات لتعزيز مهارات الأطباء والتمريض في التعامل مع الحالات الطارئة التي تحتاج تدخلاً عاجلاً لإنقاذ الحياة في حالات توقف القلب.

هذا ويتم التدريب وفق معايير عالمية على مستوى المعارف والمستجدات في التدخلات الطارئة وكذلك على مستوى المهارات المنقولة للمتدربين، ومن الجدير بالذكر أنه تم جدولة أطباء الامتياز للحصول على ذات الدورة خلال الأسابيع القادمة في سبيل تعميم المعرفة ونشر المهارات الخاصة بمحتوى الدورة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منح دراسية على عدد من الطلبة المحتاجين في الجامعة الإسلامية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟