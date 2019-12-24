مدير دائرة الشكاوي بالصحة يشيد بجهود الطواقم العاملة بالشفاء الطبي

غزة- الرأي

أشاد د. عاطف محيسن مدير دائرة الشكاوي بوزارة الصحة ، بعمل الطواقم العاملة بمجمع الشفاء ، و ذلك خلال اجتماعه والوفد المرافق له بالدكتور محمد أبو سلمية مدير عام المجمع .

و أثني د. محيسن علي الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم رغم الأزمات التي تعترض العمل الصحي ، موضحاً أثر هذه الجهود في انخفاض حجم الشكاوي المقدمة ، إضافة إلي السرعة في استجابة إدارة المجمع لحل مشاكل المواطنين .

من جانبه، أشاد د. ابو سلمية بالدور المميز الذي يبذله موظفي دائرة الشكاوى بالوزارة، خاصة على صعيد خدمات استقبال الجمهور والاستماع لشكواهم، وسرعة الوصول لحلول تساهم في ارضاء مقدمي الشكاوى.