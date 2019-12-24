وكالة الرأي الفلسطينية "مهجة القدس": 2019 العام الأصعب على الحركة الأسيرة وكالة الرأي الفلسطينية مدير دائرة الشكاوي بالصحة يشيد بجهود الطواقم العاملة بالشفاء الطبي وكالة الرأي الفلسطينية تنمية القوى البشرية بالصحة تعقد يوم تدريبي في مهارات دعم الحياة BLS وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للطرق والمشاريع تعقد اجتماعاً للجنة إنارة المفترقات المرورية وكالة الرأي الفلسطينية "مجمع الشفاء الطبي" إجراءات إدارية لضبط وتسهيل حركة الزائرين مطلع العام وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنظم ورشة عمل حول صناعة"الصابون البلدي بطريقة صحية" وكالة الرأي الفلسطينية أطباء مستشفى النصر للأطفال يناقشون حالة مرضية تعاني تشنج بالرقبة وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للطرق والمشاريع تجتمع لدراسة نقل موقف كراج الأزهر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلًا و3 محال تجارية في العيساوية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الرنتيسى يواصل حملة تطعيم طواقمه ضد مرض الحصبة
أخبار » الأخبار الحكومية

مدير دائرة الشكاوي بالصحة يشيد بجهود الطواقم العاملة بالشفاء الطبي

24 كانون أول / ديسمبر 2019 01:43

1
1

غزة- الرأي

أشاد د. عاطف محيسن  مدير دائرة الشكاوي بوزارة الصحة ، بعمل الطواقم العاملة بمجمع الشفاء ، و ذلك خلال اجتماعه والوفد المرافق له بالدكتور محمد أبو سلمية مدير عام المجمع .

و أثني د. محيسن علي الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم رغم الأزمات التي تعترض العمل الصحي ، موضحاً أثر هذه الجهود  في انخفاض حجم الشكاوي المقدمة ، إضافة إلي السرعة في استجابة إدارة المجمع لحل مشاكل المواطنين .

من جانبه، أشاد د. ابو سلمية بالدور المميز الذي يبذله موظفي دائرة الشكاوى بالوزارة، خاصة على صعيد خدمات استقبال الجمهور والاستماع لشكواهم، وسرعة الوصول لحلول تساهم في ارضاء مقدمي الشكاوى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منح دراسية على عدد من الطلبة المحتاجين في الجامعة الإسلامية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟