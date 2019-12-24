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دائرة الام والطفل بالصحة تنظم لقاء تدريبي لتشغيل جهاز تخطيط نبض وحركة الجنين

24 كانون أول / ديسمبر 2019 01:50

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غزة- الرأي

نظمت دائرة صحة الام والطفل بوزارة الصحة لقاءا تدريبيا  لفريق من الطبيبات والقابلات اللواتي يعملن في مراكز رعاية الحوامل بالرعاية الأولية لتدريبهن على آلية عمل جهاز تخطيط نبض وحركة الجنين CTG)  ) ، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وخاصة للسيدات ذوي عوامل الخطورة في الحمل.

وتناولت د. نهلة حلس مدير دائرة الام والطفل خلال اللقاء توضيح عوامل الخطورة المستوجب عمل تخطيط لها، وكيفية قراءة نتيجة التخطيط.

وأوضحت أن الجهاز الإلكتروني يعمل على تسجيل مستمر ومتزامن بالزمن الحقيقي ومطبوع على الورق لمعدل ضربات قلب الجنين، والتقلصات الرحمية وحركة الجنين الحقيقية.

وذكرت د. حلس خلال اللقاء أن الجهاز يستخدم للتحقق من سلامة الجنين، ووظائف المشيمة، وتغذية الجنين، وحركة الجنين، ووجود طلق أو تقلصات الولادة.

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