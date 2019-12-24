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المستشفى الاندونيسي يجري أكثر من 2300 عملية جراحية خلال 2019

24 كانون أول / ديسمبر 2019 01:52

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غزة- الرأي

أجرت الطواقم الطبية الجراحية بمستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، أكثر من 2300 عملية جراحية للمرضى منذ مطلع العام الجاري 2019.

وأفاد بيان احصائي صادر عن المستشفى اليوم الثلاثاء، أنه من بين العمليات 55 عملية وصفت بأنها نوعية وذات مهارة ، إلى جانب 700 عملية كبرى، فيما تنوعت بقية العمليات بين المتوسطة والصغرى.

كما تعامل الفريق الجراحي بالمستشفى وفقاً للبيان، مع 214 مصاب من مصابي مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة خلال العام.

واحتلت عمليات الجراحة العامة وجراحات العظام النصيب الأكبر من مجمل العمليات بالمستشفى بواقع عمليات بلغت قرابة الـ (2000) عملية جراحية، فيما توزعت بقية العمليات على قسم جراحة الأوعية الدموية بواقع عمليات بلغ 260 عملية، وقسم جراحة المسالك البولية بواقع 140 عملية.

وشهد العام 2019 عددا من التطورات الانشائية في المستشفى الاندونيسي ، اذ عمدت وزارة الصحة على اضافة طابقين جديدين للمستشفى بجهود فريق تطوعي من جمهورية إندونيسيا، إلى جانب وضع حجر الأساس لإنشاء مركز لغسيل الكلى بالمستشفى بتبرع كريم من دولة قطر.

ويعد المستشفى الاندونيسي المستشفى  العام المركزي لمحافظة شمال غزة، والتي يبلغ تعداد سكانها (390 ألف) نسمة.

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