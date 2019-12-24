الصحة تشارك في حفل تكريم الفائزين في مسابقة أفضل رسومات الحق في الصحة

غزة- الرأي

شاركت وزارة الصحة في حفل تكريم الفائزين في مسابقة أفضل رسومات حول الحق في الصحة والتي عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء في قاعة رشاد الشوا في مدينة غزة.

بدوره، عبر أ. كمال موسى مدير دائرة العلاقات العامة في وزارة الصحة وممثل الوزارة في الحفل، عن فخره بحجم الابداع والتميز الذي تمثل في الرسومات والصور المشاركة، لافتاً إلى أنها أبرزت معاناة مرضى قطاع غزة وفلسطين في الحصول على الدواء والعلاج نتيجة الحصار والقيود التي يفرضها الاحتلال على حرية الحركة واستغلال المرضى في الحصول على حقهم في العلاج.

وشهد الحفل مشاركة شخصيات فنية ومجتمعية، إلى جانب شخصيات صحية ووطنية مؤثرة كان أبرزهم مشاركة رئيس القطاع الصحي السابق د. باسم نعيم، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الجبهة الشعبية د. مريم أبو دقة ومدير الميزان لحقوق الانسان أ.عصام يونس