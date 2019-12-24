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إدارة م.الاندونيسي تنظم زيارة للفريق الاندونيسي المقيم فيها

24 كانون أول / ديسمبر 2019 02:08

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غزة- الرأي

نظم مجلس الادارة بالمستشفى الاندونيسي زيارة للفريق الاندونيسي المقيم بمقرهم بالمستشفى ممثلاً بكل من المدير الادارى أ.كمال النونو ومدير التمريض أ.جاد الله الشافعي ورئيس قسم العلاقات العامه والاعلام أ.معين المصري

والتقى الوفد خلال زيارته برئيس الفريق المهندس ابو فكري وتم خلال اللقاء بحث رفع مستوي سبل التعاون بين الطرفين كما تم مناقشة بعض التعديلات الهامه على مبنى الادارة بالمبني الجديد

وسلم النونو لأبو فكري  ملف التأمينات الصحيه لاعضاء الفريق الاندونيسي حتى يتمكن افرادة من تلقي الخدمات الصحيه داخل المستشفى بيسر وسهوله وبشكل قانوني

ويتكون الفريق الاندونيسي من حوالي ٣٠ عاملا ومهندسا يعملون بايديهم لاتمام بناء طابقين اضافيين على مبنى المستشفى مما سيتيح اجراء بعض التعديلات على اقسام الطوارى والعيادات الخارجيه والمختبر كما سيتيح اضافة حوالي ١٤٠ سرير مبيت وسيساهم ذلك في الارتقاء بالخدمات الصحيه المقدمه للمرضى بمحافظة الشمال

هذا وثمن ابو فكري هذه الزيارة وشكر ادارة المستشفى على حسن تعاونهم مع الفريق الاندونيسي

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