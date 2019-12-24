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" النقل والمواصلات "تستقبل وفداُ من العلاقات العامة بوزارة الداخلية

24 كانون أول / ديسمبر 2019 02:13

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غزة- الرأي

استقبلت وزارة النقل والمواصلات صباح اليوم وفداً من العلاقات العامة بوزارة الداخلية وكان في استقبالهم مدير عام العلاقات العامة بالوزارة وأ . خليل الزيان مدير عام ترخيص غزة والناطق الإعلامي باسم الوزارة وتم مناقشة العديد من المواضيع المشتركة بين الجانبين فيما يخص السائقين، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وأضح الزيان بأن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ومناقشة بعض القضايا التي تخدم السائقين.
واستعرض الزيان أهم أوجه التعاون بين وزارتي المواصلات والداخلية وخطة الوزارة للعام 2020 والتي من ضمن أنشطتها فتح آفاق التعاون والمساندة لكافة شرائح المجتمع بما فيها النقابات والجمعيات ذات العلاقة بعمل الوزارة، مؤكداً على التكاملية في بعض القضايا لخدمة المواطنين .
 

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