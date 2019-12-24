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الزراعة تستلم مشروع الطاقة الشمسية لتشغيل 8 آبار زراعية

24 كانون أول / ديسمبر 2019 02:23

غزة- الرأي:

استلمت وزارة الزراعة من خلال دائرة المشاريع والادارة العامة للتربة والري ومديريات الزراعة الخمس في القطاع، وبالتعاون مع سلطة الطاقة ومؤسسة التعاون 8 آبار زراعية تم تشغيلها بنظام "لطاقة الشمسية" في محافظات غزة كافة، وذلك ضمن مشروع تشغيل آبار زراعية بنظام الطاقة الشمسية الذي تنفذه مؤسسة التعاون.

 ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه مؤسسة التعاون بالتنسيق مع وزارة الزراعة بهدف مساعدة المزارعين في التغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ومن أجل دعم المزارعين والتخفيف من معاناتهم، اعتماداً على الجهد الحثيث الذي تقدمه الوزارة في توجيه المؤسسات والمنظمات العاملة في القطاع الزراعي وضرورة تنفيذ أفكار المشاريع النابعة من الحاجة الحقيقية للمجتمع الزراعي.

هذا خضع مشروع اختيار الآبار التي تم اختيارها لمجموعة من المعايير حيث تم استهداف الآبار الزراعية التي تعمل بالكهرباء، وتغطي مساحات كبيرة مزروعة بالخضار.

ولاقى هذا المشروع استحسان المزارعين وعبروا عن جزيل امتنناهم وشكرهم لوزارة الزراعة ولمؤسسة التعاون على تنفيذ هذا المشروع، آملين باستمرارية تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية بحيث تغطي جميع الآبار الزراعية في محافظات غزة.

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