"الأوروبي" يعقد ورشة عمل حول "الحوسبة المركزية لجداول عمل التمريض"

خانيونس- الرأي:

عقدت دائرة التمريض في مستشفى غزة الأوروبي اليوم بالتعاون مع الإدارة العامة للتمريض، ورشة عمل حول برنامج الحوسبة المركزية لجداول عمل التمريض الجديد.

وناقش اللقاء الذي قدمه الحكيم سامي أبو الفيش شرحاً مفصلاً حول آليات عمل هذا البرنامج.

وأكد ابو الفيش خلال عرضه لمميزات هذا البرنامج، على أن الحوسبة المركزية لجداول عمل التمريض في جميع المستشفيات تعتبر إضافة نوعية وخطوة مميزة، في طريق تجويد الخدمة الصحية المقدمة للجمهور.

ومن جانبهم أثنى الحضور على هذا البرنامج وأعربوا عن سعادتهم وشكرهم للإدارة العامة للتمريض، على اهتمامهم في تنظيم جداول وعمل التمريض.