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كشف جديد..آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء

24 كانون أول / ديسمبر 2019 04:04

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غزة- الرأي

 قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء سيكون للمتبقي من الحافلة 11 والحافلتان 12و13 من كشف 12/18.

وبينت أنه سيتم سفر الحافلتين الأولى والثانية حتى الرقم 100 من الكشف الجديد 12/25، المرفق أدناه.

ودعت الوزارة المسافرين إلى التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وأكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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