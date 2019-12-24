الاحتلال يُجرف أراضٍ في نابلس لربط المستوطنات

فلسطين المحتلة - الرأي

يواصل الاحتلال، منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، تجريف مساحات من الأراضي جنوب نابلس، لتوسيع مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل".

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، أن الاحتلال جرَف مساحات من أراضي قريتي جالود وقريوت، لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، وربط مستوطنات "شيلو" و"عميحاي" "وشافوت راحيل" ببعضها.

وبيَن دغلس، أن أصحاب الأراضي التي تم تجريفها، رفعوا قضايا أمام محاكم الاحتلال رفضاً لقرارات المصادرة، لكن سلطات الاحتلال استبقت صدور قرار بها وسارعت لتجريفها.

يُشار إلى أنه ينتشر في الضفة والقدس المحتلتين، أكثر من 143 موقعاً استيطانياً، ويجري الاحتلال عمليات توسيع مستمرة من خلال عمليات المصادرة والهدم.