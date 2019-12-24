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"الإندونيسي" يجري أكثر من "2000" عملية جراحية خلال 2019

24 كانون أول / ديسمبر 2019 05:44

غزة- الرأي:

أجرت الطواقم الطبية الجراحية بمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، أكثر من 2300 عملية جراحية للمرضى منذ مطلع العام الجاري 2019.

وأفاد بيان إحصائي صادر عن المستشفى اليوم الثلاثاء، أنه من بين العمليات 55 عملية وصفت بأنها نوعية وذات مهارة، إلى جانب 700 عملية كبرى، فيما تنوعت بقية العمليات بين المتوسطة والصغرى.

كما تعامل الفريق الجراحي بالمستشفى وفقاً للبيان، مع 214 مصاب من مصابي مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة خلال العام.

واحتلت عمليات الجراحة العامة وجراحات العظام النصيب الأكبر من مجمل العمليات بالمستشفى بواقع عمليات بلغت قرابة الـ (2000) عملية جراحية، فيما توزعت بقية العمليات على قسم جراحة الأوعية الدموية بواقع عمليات بلغ 260 عملية، وقسم جراحة المسالك البولية بواقع 140 عملية.

وشهد العام 2019 عددا من التطورات الإنشائية في المستشفى الإندونيسي، اذ عمدت وزارة الصحة على إضافة طابقين جديدين للمستشفى بجهود فريق تطوعي من جمهورية إندونيسيا، إلى جانب وضع حجر الأساس لإنشاء مركز لغسيل الكلى بالمستشفى بتبرع كريم من دولة قطر.

ويعد المستشفى الإندونيسي المستشفى العام المركزي لمحافظة شمال غزة، والتي يبلغ تعداد سكانها (390 ألف) نسمة.

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