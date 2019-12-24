الصحة تطور الخدمات التشخيصية المقطعية في المستشفيات

غزة- الرأي:

قال مدير دائرة الأشعة والرصد الاشعاعي بالإدارة العامة للتخصصات الفنية إبراهيم عباس، إن وزارة الصحة تسعى الى تحسين خدماتها بجهود حثيثة مع شركائها وذلك بتزويد مرافقها الصحية بأجهزة طبية متطورة.

وأوضح أن الوزارة زودت خلال العام الحالي 2019 مجمع ناصر الطبي بجهاز أشعة مقطعية متطور.C.T بتبرع من منظمة الصحة العالمية والذي يخدم 1000 مريض شهريا، منوها إلى دور تلك الأجهزة في تخفيف الجهد والوقت على متلقي خدمة التصوير الطبقي من مرضى رفح وخان يونس، ويقلص قوائم الانتظار في المستشفيات، حيث أن تلك الحالات كانت تحول الى مستشفيات الأوروبي ودار السلام وشهداء الأقصى.

وأفاد عباس أنه تم تزويد المستشفيات بأربعة أجهزة تخدير لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الهلال الإماراتي وذلك ضمن مشروع ترميم الأطراف، منوها الى تزويد مستشفيات الأوروبي وناصر وأبو يوسف النجار بأجهزة تحديث محوسبة C.R تعزز استمرارية خدمة حوسبة التصوير الطبي في المستشفيات، وتساهم في الاستغناء عن أفلام الأشعة والأحماض والمستهلكات ذات التكلفة العالية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تسعى لتطوير الخدمات وأهمها تطوير خدمة التصوير الطبي وذلك مطلع العام المقبل لتضم أجهزة الرنين المغناطيسي والالتراساوند والاشعة الرقمية والفلوروسكوب وأجهزة الاشعة المتحركة، لافتا الى انه سيتم تحسين خدمات التشخيص بالتنظير المعدي والقولون للكبار والصغار، وتحسين خدمة جراحة المناظير في غرف العمليات والخدمات المساندة كخدمات الغسيل والتعقيم.