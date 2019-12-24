الاحتلال يصادق على دعم المستوطنات بملايين الشواقل

فلسطين المحتلة - الرأي

صادقت اللجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي، ظهر اليوم، على منحة خاصة لمستوطنات الضفة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

وذكر موقع "0404" العبري أن المنحة تشمل 34.5 مليون شيقل لصالح مجالس المستوطنات التي تعاني من أزمة مالية على ضوء نفقات أمنية خاصة، كما تشمل مبلغ 5.5 مليون شيقل لغايات دعم سلطات الإسعاف والإنقاذ.

في حين امتدح رئيس مجلس مستوطنات الضفة "دافيد الحياني" رئيس الوزراء الإسرائيلي على المنحة، مشيرًا إلى الأهمية الأمنية التي تمثلها مستوطنات الضفة لـ"إسرائيل" وضرورة دعم صمودها في وجه التحديات.