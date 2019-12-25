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"نتنياهو" سيصادق على بناء 3000 وحدة استيطانية بالضفة

25 كانون أول / ديسمبر 2019 09:37

الاستيطان في الضفة
الاستيطان في الضفة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيصادق قريباً، على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة بمستوطنات الضفة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الخطة التي سيصادق عليها نتنياهو، سيتم عرضها بعد أسبوعين، على ما تسمى باللجنة الحكومية العليا للتخطيط والبناء في مستوطنات الضفة الغربية.

وأضافت، أن هذه الخطوة جاءت عشية إجراء الانتخابات الداخلية بحزب الليكود، والتي يتنافس فيها غدا سعار أمام نتنياهو على رئاسة الحزب.

وأشارت الصحيفة، الى أن نتنياهو، صرح بالأمس، عبر تويتر، بإنه سيحصل على اعتراف أمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الأغوار، وكافة الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية.

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