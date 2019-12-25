تكريم وحدة مستعربين لعملها على حدود غزة

منحت قيادة الجبهة الداخلية لدى الاحتلال الإسرائيلي، وحدة المستعربين التابعة لما تعرف بشرطة حرس الحدود لدى الاحتلال، جائزة الحداثة والبطولة تكريما لهم على جهودهم المبذولة في تفريق المتظاهرين على الحدود مع قطاع غزة، وإحباط محاولات التسلل من القطاع إلى "إسرائيل".

ووفقا للقناة العبرية 12، فإن وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود تعمل منذ سنتين على الحدود الشمالية مع قطاع غزة إلى جانب قوات الجيش الإسرائيلي لمنع عمليات التسلل من القطاع إلى "إسرائيل".

هذا ويشار إلى أن الحديث يدور عن وحدة مستعربين خاصة تابعة لقوات حرس الحدود في الشرطة الإسرائيلية، كما أنها تمتلك قدرات عكسرية عالية وخصوصا تنفيذ عمليات مستعربين وعمليات قنص مختلفة.