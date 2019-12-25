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غزة: افتتاح بيت عزاء بوفاة رئيس الأركان الجزائري

25 كانون أول / ديسمبر 2019 10:02

افتتحت المبادرة الجزائرية الفلسطينية في قطاع غزة بيت عزاء بوفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، والذي وافته المنية قبل يومين بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء والكفاح من أجل الجزائر وشعبها الثائر.

وقال منسق المبادرة الجزائرية في قطاع غزة عمر سعد، إن عشرات المواطنين والشخصيات الوطنية والإسلامية توافدوا على بيت العزاء بعد قليل من افتتاحه في مقر جمعية سلام للإغاثة والتنمية شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أن ترتيبات بيت العزاء جرت من قبل المبادرة الجزائرية في القطاع.

وقدم سعد، تعازيه للشعب الجزائري، مؤكدًا أن دولة الجزائر ستبقى دوماً تقف مع الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته جراء الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة.

وأضح سعد، أن افتتاح بيت العزاء لرئيس الأركان الجزائري يأتي كرسالة وفاء ومحبة وعرفان لجهود ومواقف دولة الجزائر الشقيقة تجاه القضية الفلسطينية على مدار التاريخ.

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غزة: افتتاح بيت عزاء بوفاة رئيس الأركان الجزائري

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