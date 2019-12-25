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هنية يدين جريمة الاحتلال بحق المطران حنا

25 كانون أول / ديسمبر 2019 10:18

غزة – الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا بعد وعكة صحية ألمت به.

وتمنى هنية للمطران حنا الشفاء العاجل، وذلك بعد وصوله إلى الأردن لتلقي العلاج إثر تعرضه لوعكة صحية.

وحمّل حنا الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن التسبب بالوعكة الصحية، متهما إياه بتدبير حادثة التسمم التي تعرض لها قبل أيام بالقرب من البطريركية في المدينة المقدسة.

وأوضح حنا أن المادة التي استنشقها لا يملكها إلا أجهزة ومؤسسات الاحتلال، والتي استهدفت اغتياله أو إبقاءه مريضا مدى الحياة.

ودان رئيس المكتب السياسي للحركة هذه الجريمة الصهيونية، والتي تضاف إلى جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومؤسساته الدينية.

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