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الأسير زهران مضرب عن الطعام منذ 94 يوماً

25 كانون أول / ديسمبر 2019 10:22

الضفة المحتلة – الرأي:

يواصل الأسير المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي أحمد زهران، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ94 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأجّلت محكمة الاحتلال العليا في "عوفر" أمس، البتّ في الاستئناف الذي قدّمته هيئة شؤون الأسرى باسم الأسير أحمد زهران؛ بذريعة إمهال النيابة ليومين لتقديم بيّنات.

وأوضحت هيئة الأسرى، أن محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" حضروا للتّحقيق مع الأسير زهران يوم أمس في "عيادة سجن الرملة" رغم إضرابه وحالته الصحية المتردية، فيما حضر ضباط من إدارة سجون الاحتلال والاستخبارات وقدّموا له وعوداً شفوية بإنهاء قضيته، علماً أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد قدّمت ذات الوعود للأسير في إضرابه السّابق خلال شهر تمّوز/ يوليو الماضي والذي استمرّ لمدة (39) يوماً، ونكثت بها ورفضت الإفراج عنه.

يشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال.

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