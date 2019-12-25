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الصحة: 14 إصابة بإنفلونزا الخنازير منذ سبتمبر الماضي

25 كانون أول / ديسمبر 2019 11:32

رام الله – الرأي:

قالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إنها تعاملت مع 14 إصابة بإنفلونزا الخنازير في الضفة الغربية، منذ الأول من شهر أيلول/سبتمبر الماضي 2019.

وذكرت، أن معدل الإصابة بإنفلونزا الخنازير هذا العام أقل من العام الماضي، بعد أن أصبح هذا النوع ضمن الفيروسات الموسمية التي تسجل في فلسطين باسم H1N1، حيث تشخص سنويا العديد من الحالات.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة استقبلت 10 عينات من قطاع غزة لم يتم تشخيص أي حالة منها بالإصابة بالمرض، بعد التأكد مخبريا منها.

وأكدت أنها تبذل جهودا حثيثة للوقاية من إنفلونزا الخنازير، من خلال توفير جميع سبل الوقاية وإصدار نشرات توعوية وتثقيفية حول آلية التعامل مع المرضى، سواء في المنازل، أو المستشفيات.

وقالت إن العلاج اللازم لهذا المرض متوفر في جميع المستشفيات الخاصة والحكومية، من خلال تزويده من قبل وزارة الصحة، وأن من لديهم مناعة جيدة ويصابون به يتماثلون للشفاء دون أن يعلموا أنهم أصيبوا.

ودعت المواطنين إلى الإكثار من تناول السوائل في فصل الشتاء، خاصة التي تحتوي على فيتامين (c)، وضرورة استخدام المناديل الورقية والابتعاد عن المصابين الآخرين تجنبا للعدوى.

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