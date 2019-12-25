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الاحتلال يقرر مصادرة أموال عدد من عائلات الأسرى

25 كانون أول / ديسمبر 2019 12:40

الأسرى في سجون الاحتلال
الأسرى في سجون الاحتلال

قرر وزير الجيش الإٍسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، مصادرة أموال عدد من الأسرى الفلسطينيين من سكان الداخل الفلسطيني، واتهموا بعمل "معادٍ" لإسرائيل.

وبحسب موقع والا العبري، ينص القرار على مصادرة أموال الأسرى التي يتلقونها من السلطة الفلسطينية، ومصادرة أي أموال تتلقاها عائلاتهم.

ووفقا لموقع والا، يختص القرار بعائلات الأسرى إبراهيم وصلاح البكري، واللذان اتهما بتنفيذ عملية استشهادية عام 2002، حيث قتل 9 إسرائيليين، والأسير مصطفى نعامنه والمتهم بأعمال "شغب" في المسجد الأقصى، والأسير محمد جبرين المتهم بقتل 3 جنود إسرائيليين عام 1992.

والأسير وليد دقة والمتهم بقتل جندي عام 1984. والأسير سمير سرساوي والمتهم بتشكيل خلايا عسكرية، والأسير مجاهد مجاند دخان والمتهم بـ"التخابر مع المقاومة" وقت الحرب .

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