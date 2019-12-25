الزراعة توجه إرشادات هامة للمزارعين ومربي الدواجن

غزة – الرأي:

وجهت وزارة الزراعة بغزة، عدة إرشادات للمزارعين ومربي الدواجن للتعامل مع المنخفض الجوي، مع دخوله المنطقة، داعية إياهم لأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أضرار المنخفض.

وطالبت الزراعة من المزارعين التأكد من سلامة وتثبيت الستائر الجانبية للدفيئات الزراعية، بسبب احتمال هبوب رياح قوية.

وأكدت على ضرورة إنزال الستائر في الدفيئات مساءاً لتفادي أضرار التيارات الهوائية الباردة وحدوث الصقيع وري الدفيئات والحقول المفتوحة (الأنفاق المنخفضة) مساءً لتفادي أضرار الصقيع.

كذلك دعت المزارعين لتنظيف برك تجميع مياه الأمطار والتأكد من سلامة أنابيب التوصيل إلى برك التجميع، وتنظيف القنوات المحيطة بالمزارع، والتأكد من سلامة قنوات تصريف المياه الأرضية في المزارع.

أيضاً دعت أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني، للقيام بتثبيت الستائر الجانبية جيداً لتلافي أضرار هبوب الرياح الباردة وحيث يتوقع هبوب رياح نشطة، والتأكد من سلامة أسطح مزارع الدواجن ونظافتها لمنع تسرب مياه الأمطار للداخل وتنظيف قنوات تصريف المياه الداخلية والخارجية لإبعاد المياه عن محيط المزرعة، والتأكد من سلامة شبكة التدفئة وتوفير الوقود اللازم لذلك ومراقبة درجات الحرارة في داخل المزارع.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن البلاد تمر بمنخفض جوي بارد وماطر يبدأ تأثيره بقوة من ساعات مساء اليوم ويستمر حتى يوم السبت المقبل.