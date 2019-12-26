أمريكي يسطو على بنك ويلقي الأموال المسروقة على المارة

اعتقلت الشرطة في ولاية كولورادو الأمريكية رجلا عقب عملية سطو على أحد البنوك.

وذكر بيان للشرطة المحلية أن المشتبه به يُزعم أنه هدد باستخدام سلاح داخل البنك في منطقة "كولورادو سبرينجس" قبل أن يغادر وفي حوزته كمية من الأموال لم يتم الكشف عنها.

ونشرت شرطة "كولورادو سبرينجس" صورة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس الثلاثاء أظهرت أن المشتبه به رجل في الستينات من عمره ولديه لحية بيضاء.

وكان رجال الشرطة قد توجهوا إلى مكان الجريمة، التي حدثت أمس الأول الاثنين، وعثرت عليه جالسا خارج مقهى قريب، حيث تم اقتياده إلى السجن في هدوء ".

وقال أحد شهود العيان لقناة "كيه.كيه.تي.في" التلفزيونية إن اللص ألقى المال في الهواء لدى مغادرته البنك، وهو يصيح "عيد ميلاد سعيد!".

وتردد أن المارة أعادوا المال إلى البنك، بعد جمعه.

غير أن آلاف الدولارات مازالت مفقودة، طبقا لما ذكرته صحيفة "دنيفر بوست" نقلا عن متحدث باسم الشرطة.