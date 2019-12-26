أجواء ماطرة وشديدة البرودة وتحذير من سرعة الرياح

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الخميس، غائماً وباردا الى شديد البرودة وعاصفا وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

هذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الجمعة غائماً وباردا الى شديد البرودة وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

وبينت أن الجو يكون يوم السبت المقبل غائماً الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

أما الاحد، فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر، شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 90 كم/ساعة، وتشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الافقية، بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.