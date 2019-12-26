شابات فلسطين يعسكرن في الدوحة استعداداً لبطولة غرب آسيا في البحرين

غادر منتخبنا الوطني للشابات فلسطين الأحد الماضي، متجهاً إلى الدوحة لإقامة معسكره التدريبي هناك، استعداداً لبطولة غرب آسيا الثانية للشابات تحت 18 عاما، والمقامة في العاصمة البحرينية المنامة.

وتقام البطولة في الفترة ما بين التاسع والعشرين من كانون الأول الحالي وحتى السادس من شهر كانون الثاني المقبل، وأوقعت القرعة المنتخب الفلسطيني في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: الكويت والبحرين، فيما تضم المجموعة الثانية الأردن، الإمارات العراق ولبنان.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني: عامر خير المدير الفني للمنتخب، وختام محمود المدير الإداري للمنتخب، ورماح محمود مساعد المدرب، وسائد مناصرة مدرب الحراس، ولين قطاوي مساعد مدرب الحراس.

كما ضمت قائمة اللاعبات 23 لاعبة هن : منار برهم، أميرة الشاعر، نتاليا البدري، حلا صراوي، سارة شخشير، جود جاموس، دانا بواطنة، لين فواقة، نغم شعيبات، نتالي أبو دية، أليسا خليلية، أنجيلا ناصر، جينيفر شطارة، رزان عوض، ليال مصلح، جويل ربيع، يوليانا قمسية، ميرال قسيس، نيكول قمصية، بالإضافة إلى تينا سلامة، كاميليا نصرة، ليليان نصرة، وأملي ابراهيم، اللواتي تم استدعاؤهن من الاتحاد الفلسطيني الأمريكي للمشاركة في البطولة.

كما وأجرى منتخبنا الوطني التدريب الاستشفائي الأول له يوم أمس على ملعب جامعة قطر، فيما أجرى التمرين الثاني، والذي ركز فيه المدرب عامر خير على الجانبين البدني والمهاري، وذلك بسبب انقطاع اللاعبات عن اللعب طوال فترة الامتحانات

وأضاف خير، أنه سيجري تدريباً آخر مساء اليوم سوف يركز فيه على الجانب التكتيكي، فيما سيجري الفريق مباراة ودية وسيكمل تدريباته في البحرين قبيل البطولة.