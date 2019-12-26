النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2373) الخميس 26/12/2019
أخبار فلسطينية
- إسرائيل تحجز على ممتلكات عائلات الأسرى
- 14 إصابة بإنفلونزا الخنازير في الضفة الغربية
- إسرائيل تخصص نحو 10 ملايين دولار لأمن المستوطنات بالضفة
- عباس: «إسرائيل» لا تريد السماح بإجراء الانتخابات بالقدس
- بيان هام من حركة فتح بخصوص انطلاقتها في قطاع غزة.. اليك تفاصيله
- حماس: لا انتخابات بدون القدس ويجب أن يصدر المرسوم فورا
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أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يعلن اعتزامه بناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة
- يهودي يقتحم كنيسة القيامة ومستوطنون يقتحمون الأقصى
- نتنياهو: ضم الأغوار قريبا وكدنا نصطدم بالروس في سورية
- بينيت: محكمة لاهاي مصنع لمعاداة السامية المعاصرة
- مراقب الدولة بخدمة نتنياهو: شطب مواد تجرّمه
- كوخافي: "فرصة" لتهدئة مع غزة ولكن احتمالات الحرب مرتفعة
- ليبرمان: هروب نتنياهو للمرة الثانية خلال عام للملاجئ خضوع لغزة
الاخبار الدولية
اخبار عربية
- العاهل الأردني: دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس واجب وإرث هاشمي
- « الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- إسرائيل: سنمنح جنودنا “قبة حديدية قضائية” من “الجنائية الدولية”
- “الجبهة الشعبية” تطالب اليونان باعتقال نتنياهو باعتباره “مجرم حرب”
- الأسير زهران يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ95 والاحتلال ينقل أسيرا مسنا مصابا…
- حماس تدعو لـ”فرض” الانتخابات في القدس دون موافقة إسرائيل.. وفتح: لا نقبل الابتزاز
- إسرائيل تخصص نحو 10 ملايين دولار لأمن المستوطنات بالضفة
- طاقم إسرائيلي ترك مصابا فلسطينيا ينزف نصف ساعة دون إسعافه
- “الخارجية” الفلسطينية تتهم “بومبيو” بـ”معاداة السامية”
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريا شمال قطاع غزة
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الشرق الأوسط
- «حماس» تطالب بمرسوم الانتخابات من دون انتظار موقف إسرائيل
- إسرائيل تحجز على ممتلكات عائلات الأسرى
- رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران تعمل ضد العالم العربي أكثر مما تعمل ضد إسرائيل
الخليج الإماراتية
- البابا فرنسيس يدعو إلى «حلول تضمن السلام» في الشرق الأوسط
- عباس: «إسرائيل» لا تريد السماح بإجراء الانتخابات بالقدس
- نتنياهو يعلن اعتزامه بناء 3000 وحدة استيطانية في الضفة
الشروق المصرية
- إسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة دون إصابات
- نتنياهو: لولا علاقتي مع بوتين لوقع صدام عسكري بين إسرائيل وروسيا
- قصف إسرائيلي يستهدف موقعاً في غزة
- إطلاق صاروخ من غزة يجبر نتنياهو على الاحتماء أثناء زيارة مدينة إسرائيلية
الاخبار اللبنانية
- هجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق
الغد الأردنية
الشرق القطرية
- الاردن: المسجد الأقصى بكامله مكان عبادة للمسلمين فقط
- الرئيس الفلسطيني: الكيان الإسرائيلي لا يريد أن تجري الانتخابات في القدس
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- حماس: التصعيد الإسرائيلي يعكس "عمق الأزمات والتخبط"
- الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة
- صافرات الإنذار تدوي في عسقلان أثناء كلمة لنتنياهو
- الألوية: نتائج المواجهة المقبلة ستكون وخيمة على الاحتلال
- الاحتلال يفرج عن الأسيرة المقدسية منار شويكي
- حماس: لا انتخابات بدون القدس ويجب أن يصدر المرسوم فورا
القدس المحلية
- حماس: تصعيد الاحتلال بغزة تصدير لأزماته الداخلية
- غزة.. توغل إسرائيلي وإطلاق نار على الحدود
- غالانت: الوضع بغزة سيقودنا لعملية عسكرية تغير قواعد اللعبة
جريدة الأيام
- للمرة الثانية.. نتنياهو يهرول إلى ملاجئ عسقلان بسبب قذيفة صاروخية من غزة
- » مستوطن يقتحم كنيسة القيامة بسكين واقتحامات للمسجد الأقصى
- »نتنياهو: 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة قريباً وسنضم الأغوار
- »إسرائيل تخطط لطرح سندات دولية رغم الأزمة السياسية
الحياة الجديدة
- الاحتلال يعتقل 32 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة ويهدم منزلين في القدس
- الاحتلال يعتقل 13 مقدسيا ويحطم نُصبا تذكاريا في العيسوية
- "كهرباء إسرائيل" تتراجع عن قطع التيار اليوم
- العاهل الأردني: دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس واجب وإرث هاشمي
وكالة صفا
- طائرات الاحتلال تشن غارات على أهداف في غزة
- "تصدت له القبة الحديدية"..الاحتلال: صاروخ يقطع مهرجانًا انتخابيًا لنتنياهو في عسقلان
- الجدار حول غزة سينتهي صيف 2020..كوخافي: سندخل برًا في أي معركة ونهاجم الأهداف المدنية
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وكالة الراي الفلسطينية
- حماس: تصعيد الاحتلال بغزة تصدير لأزماته الداخلية
- سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة دون إصابات
- توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق رفح
- المرور تدعو لأخذ التدابير اللازمة تزامناً مع المنخفض الجوي
- الداخلية تنشر تنويهاً بشأن العمل بمقر مديرية غزة غداً
- الكسواني: الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية لتكثيف اقتحام الأقصى
- آلية السفر عبر معبر رفــح يوم غدٍ الخميس
- صور تكريم "المدهون" كعميدٍ سابقٍ لمعهد القضاء
- ديوان الموظفين لـ"الرأي": بدء تسوية عقود المالية والبطالة
سما نيوز
- قناة عبرية تزعم : خالد مشعل يستعد للعودة لقيادة حركة حماس
- محدث .. الاحتلال يشن سلسلة غارات على غزة
- بالتزامن مع وجود نتنياهو بعسقلان.. اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف والاحتلال يتهم الجهاد الإسلامي
- نتنياهو يؤكد ضم الأغوار قريبا وكدنا نصطدم بالروس في سورية
- بيان هام من حركة فتح بخصوص انطلاقتها في قطاع غزة.. اليك تفاصيله
-
فلسطين اليوم
- الطيران الحربي يشن سلسلة غارات على قطاع غزة
- اقتصاد فلسطين عام 2019 الأسوأ والأسود على مدار التاريخ.. بالأرقام والاحصائيات
- ليبرمان: هروب نتنياهو للمرة الثانية خلال عام للملاجئ خضوع لغزة
- موقع روتر: "لا ندري من الغبي "كوخافي أم نتنياهو" الذي جاء في توقيت ساعة أبو العطا"
عرب 48
- يهودي يقتحم كنيسة القيامة ومستوطنون يقتحمون الأقصى
- 14 إصابة بإنفلونزا الخنازير في الضفة الغربية
- تقرير: 2019 العام الأصعب على الأسرى والأسيرات
- نتنياهو: ضم الأغوار قريبا وكدنا نصطدم بالروس في سورية
- بينيت: محكمة لاهاي مصنع لمعاداة السامية المعاصرة
- مراقب الدولة بخدمة نتنياهو: شطب مواد تجرّمه
- كوخافي: "فرصة" لتهدئة مع غزة ولكن احتمالات الحرب مرتفعة
- "برايميرز" الليكود: نتنياهو يعد ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة
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وكالة وفا
- الاحتلال يشن سلسلة غارات على غزة ويلحق اضرارا بممتلكات المواطنين
- "الميلاد" يختصر العالم في دونمات
- بعد إعلان "الجنائية الدولية".. ما هي الخطوة المقبلة؟
حدث في مثل هذا اليوم
26 كانون أول (ديسمبر)
- 2009 م استشهاد الصحفي حمزة شاهين الذي يعمل مصورا في وكالة شهاب للأنباء.
- 2004م شهيدان من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مخيم البريج جنوب غزة إثر عملية اغتيال قامت بها الطائرات الصهيونية بقصف سيارتهما مما أدى استشهادهما على الفور والشهيدان هما محمد عبد السلام أبو الروس 24 عاماً، ومحمد حمدان أبو جبر 22معاماً.
- 2002م قوات الاحتلال تحاصر القائد في سرايا القدس من بلدة قباطية الشهيد حمزة محمد أبو الرب وتشتبك معه أكثر من عشر ساعات مما أدى إلى استشهاده وقتل عدد من جنود الاحتلال.
- 1975 م منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" تؤيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3379) الصادر في العاشر من تشرين ثاني (نوفمبر) باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري (ألغي القرار بعد مؤتمر مدريد في السادس عشر من كانون أول/ ديسمبر عام 1991).
- 1919 م تأسيس صحيفة "بيت المقدس" في القدس لصاحبها ومحررها بندلي إلياس مشحور. جريدة سياسية أدبية تصدر مرتين في الأسبوع استمرت في الصدور حتى عام 1926.
- 1909م المؤتمر الإسرائيلي التاسع في "همبورغ" الذي عقد في الفترة من 26 إلى 30-12-1909م بحضور 364 مندوباً يمثلون الأحزاب والهيئات الصهيونية بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب العمالية في فلسطين الذين يشتركون لأول مرة في هذا المؤتمر.