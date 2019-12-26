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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2373) الخميس 26/12/2019

26 كانون أول / ديسمبر 2019 09:17

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2373)    الخميس 26/12/2019

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26 كانون أول (ديسمبر)

  • 2009 م استشهاد الصحفي حمزة شاهين الذي يعمل مصورا في وكالة شهاب للأنباء.
  • 2004م شهيدان من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مخيم البريج جنوب غزة إثر عملية اغتيال قامت بها الطائرات الصهيونية بقصف سيارتهما مما أدى استشهادهما على الفور والشهيدان هما محمد عبد السلام أبو الروس 24 عاماً، ومحمد حمدان أبو جبر 22معاماً.
  • 2002م قوات الاحتلال تحاصر القائد في سرايا القدس من بلدة قباطية الشهيد حمزة محمد أبو الرب وتشتبك معه أكثر من عشر ساعات مما أدى إلى استشهاده وقتل عدد من جنود الاحتلال.
  • 1975 م منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" تؤيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3379) الصادر في العاشر من تشرين ثاني (نوفمبر) باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري (ألغي القرار بعد مؤتمر مدريد في السادس عشر من كانون أول/ ديسمبر عام 1991).
  • 1919 م تأسيس صحيفة "بيت المقدس" في القدس لصاحبها ومحررها بندلي إلياس مشحور. جريدة سياسية أدبية تصدر مرتين في الأسبوع استمرت في الصدور حتى عام 1926.
  • 1909م المؤتمر الإسرائيلي التاسع في "همبورغ" الذي عقد في الفترة من 26 إلى 30-12-1909م بحضور 364 مندوباً يمثلون الأحزاب والهيئات الصهيونية بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب العمالية في فلسطين الذين يشتركون لأول مرة في هذا المؤتمر.
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