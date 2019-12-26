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طاقم طبي بمجمع ناصر يستأصل ورم سرطانى في الغدة الدرقية لعشرينية

26 كانون أول / ديسمبر 2019 09:23

طاقم طبي بمجمع ناصر يستأصل ورم سرطانى في الغدة الدرقية لعشرينية
طاقم طبي بمجمع ناصر يستأصل ورم سرطانى في الغدة الدرقية لعشرينية

خان يونس- الرأي

تمكن الطاقم الطبى بقسم الجراحة العامة  بمجمع ناصر بخانيونس، من استئصال ورم سرطانى في الغدة الدرقية،  منتشرا الى الغدة الليمفاوية المجاورة و القصبة الهوائية ، وذلك بعد اجراء الفحص المقطعى للمريضة.

و أوضح د.علاء الملاحى اختصاصي أنف واذن وحنجرة  بمجمع ناصر، أن هذه العملية من العمليات الصعبة والدقيقة نظرا لحجم الانتشار الواسع لهذا الورم والذى تبين بعد صور الأشعة المقطعية  امتداد الورم الى الغدة الليمفاوية والى القصبة الهوائية بحجم 4*6سم ،واصفا اياها بالخطيرة لإصابة الشريان الرئيسى للرقبة والأعصاب .

و نوه الى أن مثل هذه الحالات كانت تحول للخارج ،لكن الطاقم المحلى بخبرته وكفاءته تمكن من اجراء تلك العملية بنجاح،ووصفها بذات المهارة العالية و الدقيقة.

و قال إنه تم استئصال كامل للغدة الدرقية والليمفاوية المتضخمة من الجهة اليمنى واليسرى بحجم 2*4سم،وذلك على مدار  ساعات متواصلة بجهود الطاقم المشارك الذى ضم كلا من د.ناهض أبو طعمية أخصائى الجراحة العامة،و د.محمد قديح أخصائى جراحة عامة وطاقم التمريض والتخدير. 


يذكر أن قسم الجراحة بمجمع  ناصر،يجرى شهريا ما يقارب من (120 _ 130) عملية شهريا،ويتراوح عدد العمليات الكبرى 37 عملية  و33 صغرى .

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