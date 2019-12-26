الاحتلال يعتقل شابين ويداهم منازل بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابين من الخليل وسلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم شرق الخليل، واعتقلت زيد عبد الناصر دعيس، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول شمال الخليل، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها ياسر محمد عبد العزيز زماعرة، ومحمد عبد الهادي السعدة.

وذكرت أن القوات اعتقلت الشاب مصطفى عاصي (19 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه ببلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.