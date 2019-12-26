الأشغال تواصل تدعيم المنطقة المنهارة في شارع الرشيد برفح

غزة - الرأي

باشرت الفرق الفنية والهندسية في لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان بأعمال متواصلة من أجل إزالة الخطر وتأمين الطريق بطول 700 متر في المنطقة الساحلية المنهارة في شارع الرشيد في رفح .

وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان إن آليات ومعدات الوزارة تعمل على تدعيم المنطقة المنهارة عبر وضع مكعبات اسمنتية وإقامة حواجز ترابية وذلك لمواجهة أي مخاطر قد تنجم خلال المنخفضات الجوية.

وذكر سرحان أنه سيتم تأهيل الطريق الساحلي المقابل للمنطقة المنهارة وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين الذين يسلكون هذا الطريق .

وأكد أن لجنة الطوارئ بالوزارة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خطر ينجم عن المنخفض الجوي .