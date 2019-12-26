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الأردن يُحذر من استمرار انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى

26 كانون أول / ديسمبر 2019 10:35

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عمان - الرأي

حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من مغبة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها سماح شرطة الاحتلال لعضو كنيست باقتحام المسجد، واستمرارها بإدخال مجموعات المتطرفين إليه.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، رفض هذه الانتهاكات المتواصلة التي تمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكًا لالتزامات "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقًا للقانون الدولي.

وحذر من أن استمرار هذه الانتهاكات لا تساهم إلا بزيادة التوتر والاحتقان، مطالبًا بوقفها، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني.

وشدد الفايز على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة للمسلمين فقط.

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